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El pelotero venezolano Eugenio Suárez recibió por segunda ocasión el Premio Luis Aparicio. La condecoración fue oficialmente este jueves en el Great American Ball Park de Cincinnati.

El galardón acredita a Suárez como el mejor jugador criollo de la temporada 2025 de las Grandes Ligas. La ceremonia se realizó previa al encuentro entre los Reds y las Medias Rojas de Boston, consolidando el legado del antesalista en la Gran Carpa.

Eugenio Suárez Premio Luis Aparicio

Un momento emotivo de la jornada fue la entrega de la estatuilla por parte de la leyenda David Concepción. El icónico campocorto de la «Gran Maquinaria Roja» fue el encargado de reconocer la labor de su compatriota ante la fanaticada estadounidense.

Durante la entrega del trofeo, Suárez destacó el profundo honor que significa recibir este premio de manos de un referente como Concepción. Con esta segunda distinción en su vitrina, el jugador reafirma su posición como una de las figuras más influyentes del béisbol venezolano actual.

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