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El actor de la saga Crepúsculo Taylor Lautner y su esposa y Tay Dome esperan su primer bebé. Las celebridades compartieron la noticia a través de sus redes sociales con una tierna sesión de fotos.

La pareja, que contrajo matrimonio en noviembre de 2022, conmovió al mundo del entretenimiento al mostrar las primeras imágenes de la ecografía. En una publicación conjunta en Instagram, se puede ver al reconocido intérprete de Jacob Black besando la barriga de su esposa en un campo abierto, reflejando la felicidad que atraviesan en esta nueva etapa personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Lautner (@taylorlautner)

Taylor Lautner espera bebé

«¿Qué es mejor que dos Taylor Lautners?», escribieron los esposos en el pie de foto, haciendo referencia a la curiosa coincidencia de compartir el mismo nombre y apellido desde su boda. La noticia se volvió viral rápidamente, recibiendo miles de felicitaciones de colegas y seguidores que han seguido de cerca la relación de los «dos Taylor» durante los últimos años.

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