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Fue rescatado un hombre cuando intentó saltar desde las Torres del Sisal en Barquisimeto. Esta semana un sujeto fue rescatado cuando estaba en una de las torres del conjunto residencial en la capital larense.

Luego de las 11 de la mañana, las personas hicieron el reporte mediante el número 911 donde se dio el aviso que un hombre estaba en uno de los pisos. Enseguida comisiones de los Bomberos de Barquisimeto como funcionarios de la PNB llegaron al sitio.

En el lugar encontraron a un hombre en el sexto piso de la torre 2 el mismo fue rescatado por los funcionarios. Luego de varias horas de conversaciones se logró evitar que este saltara desde las torres.

Una comisión de una estación policial conformada además por paramédicos se logró rescatar al sujeto. Se conformó un personal que medió con el hombre y este bajó del lugar acompañado de los uniformados.

Rescatado un hombre cuando intentó saltar desde las Torres del Sisal en Barquisimeto

Por supuesto, hubo tensión en el lugar, pero el sujeto logró bajar del sexto piso de las torres ubicadas en el oeste de Barquisimeto. Se salvaguardó la vida del hombre, el cual fue llevado hasta un centro de salud.

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La historia de estas torres sigue siendo una de las más tenebrosas del occidente del país. Recordemos que el dueño del conjunto residencial en la década de los setenta invirtió todo su dinero en esta obra.

Pero las mismas cuando estuvieron culminadas no fue aprobada por comisiones de ingenieros y dijeron que se caerían en caso de un fuerte temblor. El hombre saltó desde uno de los pisos luego de quedar en la ruina.

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