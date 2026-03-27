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El clavo de olor (Syzygium aromaticum) es una especia versátil rica en eugenol, con potentes funciones antimicrobianas, antiinflamatorias y analgésicas. Se utiliza para mejorar la digestión, aliviar dolores dentales.

Además de regular el azúcar en sangre y fortalecer el sistema inmunológico, además de actuar como antioxidante y antiséptico natural en el ámbito culinario y de salud. Este es conocido también como clavo dulce.

Clavo de Olor, funciones y beneficios

Salud Bucodental y Analgésico: El eugenol actúa como un anestésico local, siendo efectivo para aliviar dolores de muelas, encías y garganta. Además de combatir el mal aliento por sus propiedades antisépticas Instagram de el clavo de olor,.

Mejora Digestiva: Estimula la producción de enzimas gastrointestinales, reduce gases, náuseas y parásitos intestinales. Acción Antimicrobiana y Antifúngica: Combate bacterias (como E. coli y Salmonella) y hongos (como Candida albicans), ayudando a combatir infecciones.

Antiinflamatorio y Antioxidante: Reduce la inflamación del cuerpo, útil en dolores articulares, y su alto contenido en antioxidantes combate los radicales libres. Protegiendo contra el envejecimiento celular.

Regulación Metabólica: Ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre al aumentar la sensibilidad a la insulina. Uso Culinario y Conservante: Se emplea en la cocina por su intenso aroma y sabor, y funciona como conservante natural de alimentos Artículo del PMC,.

Precauciones:

No se recomienda su uso en niños, mujeres embarazadas o lactantes, ni en personas con trastornos hepáticos o gastritis severa Instagram de el clavo de olor.

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