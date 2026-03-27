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Las patas de pollo y el colágeno y lo que hay que saber de ellas. Ya que son una fuente natural y económica de colágeno tipo II, esencial para la salud articular. La firmeza de la piel y la reparación intestinal.

Están cargadas de proteína, mayormente colágeno, que al cocinarse lentamente (6 horas) se convierte en gelatina, ideal para caldos y guisos. Mejorando la elasticidad de la piel y fortaleciendo cabello y uñas.

En la actualidad hay miles de recetas para que puedas comerlas, sigue siendo una de las más vendidas en la carnicería. Además del colágeno suben las defensas, algo que está completamente comprobado.

Las patas de pollo y el colágeno, y los beneficios

Salud Articular: Favorece la regeneración de cartílagos, ayudando a reducir dolores articulares y mejorar la movilidad.

Piel, Cabello y Uñas: Mejora la elasticidad de la piel, ayudando a reducir arrugas y fortaleciendo el cabello y uñas.

Salud Digestiva: Rico en aminoácidos como la glicina, que ayuda a reparar el revestimiento intestinal.

Nutrición: Contiene minerales como calcio, magnesio y fósforo.

Cómo Consumirlas y Extraer el Colágeno:

Limpieza: Lavar bien las patas y retirar las uñas.

Cocción Lenta: Hervir a fuego bajo durante al menos 6-8 horas (o 45 min-1 hora en olla de presión) para extraer la máxima cantidad de colágeno.

Toque Ácido: Añadir un chorrito de vinagre de manzana al agua ayuda a extraer mejor los minerales.

Uso: Consumir el caldo solo, o utilizarlo como base para sopas y guisos.

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