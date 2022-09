El jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, se convirtió este martes en apenas el tercer jugador de la Liga Americana en conectar 60 cuadrangulares en una temporada.

Con su equipo perdiendo por 8×4, el jardinero dio su histórico batazo en la novena entrada frente al relevista de los Piratas de Pittsburg, Wil Crove.

No. 60 ties The Sultan of Swat for 2nd all-time in American League history!@TheJudge44 👨‍⚖️ pic.twitter.com/DNwFXsJFMC

