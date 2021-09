Nunca es tarde para aprender y seguir con los sueños, es la concepción de esta bisnieta que enseña a su abuela de 93 años a estudiar.

La señora Blanca Ida Saavedra ahora va regularmente a clases para aprender de su bisnieta Eloisa, las nuevas asignaciones.

Desde pequeña, le gustó ir a la escuela y pudo estudiar hasta tercer grado; porque su familia la necesitaba trabajando en la tierra. Contó que eran nueve hermanos y los padres los llevaban de dos en dos a la institución educativa.

Dijo que le gustaba cada cosa, siempre se aprendía. Entonces, se iba caminando tres kilómetros; muchas veces los hizo descalza, pues solo tenía un par de zapatos. Pero, al llegar a la escuela había una tina donde se lavaba los pies, se ponía los zapatos y entraba a la clase.

Bisnieta enseña a su abuela a estudiar

“A leer y a escribir. Siempre me encantó leer. Hasta diarios viejos leía yo. Mi marido no pudo ir a la escuela entonces yo era la que llevaba las cuentas y leía en mi casa”, acotó.

Además, reseño que tuvo cuatro hijos y siempre les insistió con el estudio. Por ende, una hija fue maestra e inspectora y mi bisnieta también enseña.

Mi bisnieta, “Me pasa a buscar y vamos juntas a la escuela. Voy tres veces por semana y estoy más feliz, me distrae y la mente no se me achica tanto. El asunto es que veo poco, entonces le pido que haga las letras y los números grandes y que no use lápiz conmigo, si no tinta”, precisó.

Blanca pronto cumplirá 94 años, pero ya pasó al liceo y espera que terminen las vacaciones de primavera para cursar el ciclo básico en un año.

