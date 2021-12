Un accidente aéreo en República Dominicana deja nueve muertos entre ellos; el reconocido productor musical boricua José Ángel Hernández mejor conocido como Flow La Movie; el cual iba con varios de sus familiares.

Se pudo conocer que el pequeño avión intentó un aterrizaje en el Aeropuerto internacional de Santo Domingo, capital de ese país. En la aeronave modelo HI150 Gulfstream iba un total de nueve personas, dos tripulantes y un total de siete pasajeros.

Las personas lamentaron la partida física del productor musical el cual era un trabajador del mercado de artistas. Deja un vacío en la actualidad musical, los demás artistas escribieron en sus redes sociales acerca de lo sucedido.

Hubo daños totales en la aeronave y en ella fallecieron los tripulantes Luis Alberto Eljuri y Víctor Emilio Herrera. Además de José Ángel Hernández (Flow La Movie), Debbie Von Marie Jiménez García, Keilyan Hernández; Hayden Hernández, Yeilianys Jeishlimar Meléndez Jiménez y Jesiel Yabdiel Silva.

🚨🇺🇸#Urgent: Music producer Flow La Movie is among 6 Americans dead in the Dominican Republic flight crash. pic.twitter.com/Mwf2EfG9dJ

