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El Acefuc Núcleo Monseñor Arocha de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo arriba a 18 años de una incansable y notable labor. Llevando las virtudes de la práctica deportiva en las comunidades del sur de Valencia.

Para comenzar la celebración, el sábado 30 de mayo se dará el pitazo inicial de un cuadrangular en las categorías Sub-13/15 y 17. Para el cual han respondido a la invitación los equipos de Semillero Vinotinto, Rey de Reyes,Brelan Parcel FC y Monseñor Arocha.

Las instalaciones del Centro Deportivo y Cultural Monseñor Arocha serán el escenario para estos encuentros, que incluirá 6 juegos de eliminatorias. Para luego pasar a las finales el martes 2.

Acefuc núcleo Monseñor Arocha celebrará 18 Aniversario

Al concluir los partidos, se efectuará la premiación y seguidamente la celebración y la tradicional torta de cumpleaños. El comité organizador está conformado por el profesor Armando Ospino, coordinador del núcleo, junto a Francisco Padrón y Santiago Charris.

Destaca también la participación de los padres salesianos, quienes siempre apoyan estas actividades. Este proyecto representa una importante iniciativa de la UC en favor de los jóvenes de estos sectores, quienes pueden desarrollar sus habilidades deportivas al mismo tiempo que son orientados en valores y virtudes que los convierten en ciudadanos modelos.

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