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La jalea de mango tradicional venezolana se prepara cocinando mangos verdes o pintones hasta ablandarlos, extrayendo su pulpa y cocinándola a fuego lento. Con la misma cantidad de azúcar y un toque de limón. Hasta lograr una mezcla espesa y brillante que se deja enfriar y cuajar.

Jalea de mango, Ingredientes

10 a 15 mangos verdes o pintones (ideales por su acidez)

Azúcar: Pesa la pulpa extraída; necesitarás la misma cantidad de azúcar que el peso de la pulpa (por ejemplo, 500 gramos de pulpa = 500 gramos de azúcar).

2 cucharadas de jugo de limón (actúa como conservante y realza el sabor)

1 cucharadita de vainilla (opcional, para dar aroma) [1, 2, 3]

Paso a paso

Hervir los mangos: Lava muy bien los mangos y colócalos en una olla grande con abundante agua. Cocínalos a fuego medio por unos 25-30 minutos, o hasta que notes que la piel se abre y se ablandan.

Extraer la pulpa: Retíralos del agua y deja que se enfríen. Quítale la piel y raspa toda la pulpa de la semilla con un cuchillo o cuchara.

Colar: Pasa la pulpa extraída por un colador o un tamiz para retirar todas las hebras y obtener una textura completamente lisa. Pesar: Pesa la pulpa y añade exactamente la misma cantidad de azúcar.

Cocinar la jalea: Vierte la pulpa en una olla a fuego medio/alto. Agrega el azúcar y el jugo de limón. Revuelve constantemente con una paleta de madera. Sabrás que está lista en unos 40-50 minutos cuando la mezcla espese y se despegue sola del fondo de la olla.

Enfriar: Vierte la mezcla en un molde o recipiente de vidrio (pirex) previamente humedecido. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera por al menos 4 horas antes de cortar.

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