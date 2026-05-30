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Desde el 30 de noviembre de 2001, Linnette Verónica Cova Medina salió de su apartamento en la urbanización Santa Paula en Caracas. La familia pensó que sería algo de rutina y que unas horas después volvería a casa.

Pero lamentablemente desde ese día, no tuvieron más noticias de ella. Linnette era una joven atleta de las artes marciales, buena hija y excelente profesional. Ese día se dirigió a Maiquetía a buscar a su esposo.

Las horas fueron pasando, como los meses y los años y desde aquel 30 de noviembre la joven se encuentra desaparecida. Su marido regresaba de un viaje desde la Isla de Margarita. A pesar de la búsqueda que hubo de ella, no hubo una respuesta.

Misteriosamente la camioneta de Linnette, una Ford Explorer fue encontrada en San Bernardino. La joven además se había graduado de administradora, pero su título nunca lo llegó a recibir. La familia comenzó a colocar fotos de ella en puntos estratégicos, y hubo una llamada de una persona que dijo que la habían visto en Barinas comprando un terreno.

Los familiares de la joven viajaron desde Caracas a Barinas con el fin de tener una certeza sobre esa pista. Pero al parecer tampoco se llegó a contactar a esa persona que era muy parecida a la joven.

Linnette Verónica Cova Medina, la desaparición y el esposo bígamo

Pero además de la desaparición de la joven, no hubo pistas de su esposo, el cual llegaría esa misma tarde de noviembre de Margarita. Pero este fue encontrado sin vida dentro de un carro en una zona de Pampatar seis días después.

Un mayor asombro, ya que este fue encontrado con la foto de la joven, la cual era su esposa desaparecida y el arma de su hermano. Desde allí sus familiares comenzaron una búsqueda, la cual hasta ahora ha sido infructuosa.

Los familiares de Linnette también en las investigaciones descubrieron que el esposo era bígamo y estaba casado con otra mujer supuestamente. Pero la desaparición de la Linnette sigue siendo un misterio.

Por otro lado, los familiares fueron a varias partes buscando señales de ella, pero en estos años ha sido infructuoso.

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