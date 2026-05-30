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El odontólogo estadounidense Luke Shapiro, esposo de la actriz Sheryl Rubio, confrontó públicamente al cantante venezolano Lasso tras una nostálgica publicación en redes sociales que recordó el fin de su antigua relación sentimental.

El cruce de interacciones en la plataforma digital encendió la polémica entre los fanáticos del entretenimiento.

Esposo de Sheryl confrontó a Lasso

El intérprete de «Ojos Marrones» compartió un carrusel de imágenes con frases alusivas a una ruptura amorosa. Aunque el artista no nombró de forma directa a su expareja, los seguidores asociaron el contenido con el noviazgo que ambos mantuvieron hasta el año 2018.

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Ante esto, Shapiro comentó la frase «¿Todo bien en casa?». Desatando miles de reacciones y reavivando el interés público por una de las rupturas más mediáticas de la farándula nacional. Hasta el momento Lasso, no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre la réplica del estadounidense.

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