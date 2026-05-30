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Un niño de dos años de edad falleció en la UCI del Hospital Pediátrico Niño Jesús, ubicado en San Felipe, estado Yaracuy, tras sufrir quemaduras con café en un accidente doméstico. El hecho ocurrió en una vivienda del caserío San Miguel, en la zona alta del municipio Nirgua, donde el menor residía junto a sus familiares.

Fallece niño con quemaduras de café

Según información de medios, el incidente se produjo cuando el infante volcó accidentalmente sobre su cuerpo un recipiente con café hirviendo. El diagnóstico médico inicial reveló que el líquido causó lesiones de consideración en el tórax, el abdomen, el brazo derecho y la zona íntima.

A pesar de mostrar una evolución estable durante los primeros días, el cuadro clínico del paciente presentó complicaciones severas que obligaron a su reclusión en el área de cuidados intensivos, donde falleció tras doce días de hospitalización.

Tras el deceso del menor, el caso fue remitido formalmente a la delegación municipal de San Felipe del Cicpc. Los funcionarios policiales iniciaron las averiguaciones de rigor y los protocolos técnicos correspondientes con el propósito de esclarecer de forma oficial las circunstancias exactas en las que se registró el suceso.

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