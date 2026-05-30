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Marcia Lucas, editora cinematográfica estadounidense y exesposa del cineasta George Lucas, falleció a los 80 años de edad en su residencia de Rancho Mirage, California.

Un representante familiar confirmó que el deceso ocurrió este miércoles 27 de mayo a causa de un cáncer metastásico. La profesional de la industria del cine fue ampliamente reconocida por su trabajo técnico en la edición de la trilogía original de «Star Wars».

Falleció Marcia Lucas

Marcia, inició su carrera en la edición a mediados de la década de 1960 y contrajo matrimonio con George Lucas en 1969. A lo largo de su trayectoria profesional, colaboró en proyectos como «American Graffiti» y trabajó junto al director Martin Scorsese en largometrajes como «Taxi Driver».

En el año 1977, obtuvo el premio Óscar al Mejor Montaje por su labor técnica en la primera entrega de «Star Wars», galardón que compartió con Richard Chew y Paul Hirsch.

La unión matrimonial con el creador de la franquicia de ciencia ficción concluyó en el año 1983, período en el cual también culminó su participación en la producción de «El retorno del Jedi«.

En el ámbito personal, la editora contrajo nupcias posteriormente con el artista Tom Rodrigues, de quien se divorció en 1993, y le sobreviven sus dos hijas, Amanda Lucas y Amy Soper.

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