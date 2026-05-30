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El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, informó que el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos «Pedro Gual» se transformará formalmente en la Universidad Bolivariana de la Diplomacia de Paz. El anuncio institucional se realizó por instrucciones del Ejecutivo nacional.

Universidad de la Diplomacia de Paz

La declaración del canciller venezolano se efectuó en el marco del acto de graduación de la V Promoción de la Maestría en Política Exterior de Venezuela y la I Promoción de la Especialización en Negociaciones Económicas Internacionales.

A partir de este momento, la institución académica iniciará su proceso técnico de reestructuración para adoptar el nuevo rango universitario en la formación del cuerpo diplomático del país.

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