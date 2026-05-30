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La fase de ventas de última hora para el Mundial 2026 reveló varios partidos sin vender en determinados encuentros de la primera fase.

A solo dos semanas del inicio del torneo, la expansión a 48 selecciones muestra sus primeros retos comerciales con miles de localidades vacías en compromisos de equipos emergentes:

Partidos del Mundial sin vender

De acuerdo con los datos oficiales de boletaje, el desinterés de los fanáticos se concentra en cinco partidos específicos:

Canadá vs. Bosnia: El partido del coanfitrión reporta todavía 2.554 tickets vacantes.

El partido del coanfitrión reporta todavía 2.554 tickets vacantes. República Checa vs. Sudáfrica: Mantiene un total de 2.612 localidades libres en taquilla.

Mantiene un total de 2.612 localidades libres en taquilla. Curazao vs. Costa de Marfil: Registra el mayor remanente con 3.492 entradas disponibles.

Registra el mayor remanente con 3.492 entradas disponibles. Jordania vs. Argelia: Cierra el listado acumulando 2.553 asientos disponibles en la plataforma.

Cierra el listado acumulando 2.553 asientos disponibles en la plataforma. Cabo Verde vs. Arabia Saudita: Se ubica en el segundo puesto con 3.140 boletos sin comprador.

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