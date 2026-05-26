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Unas donas de papa rellena, es una receta sencilla que puedes tener en caso que necesites un plato sabroso. El cual puedas compartir con la familia como con los amigos.

Donas de papa rellena, ingredientes:

4 papas medianas (aproximadamente 800 g)

1 huevo

1 taza de harina de trigo (aproximadamente 120 g)

100 g de queso (puede ser mozzarella, cheddar o el que prefieras) en cubos pequeños

1 cucharadita de polvo de hornear

Sal y pimienta al gusto

Aceite vegetal para freír

Pan rallado (opcional para extra crujiente)

Preparación:

Pela las papas y córtalas en trozos. Colócalas en una olla con agua con sal y cocina hasta que estén tiernas (aproximadamente 20 minutos). Una vez cocidas, escurre el agua y aplasta las papas hasta obtener un puré suave. Déjalo enfriar un poco.

Agrega el huevo al puré de papa, junto con la harina, el polvo de hornear, sal y pimienta. Mezcla bien hasta obtener una masa suave y manejable.Si la masa está muy pegajosa, puedes agregar un poco más de harina, pero ten cuidado de no agregar demasiada para que las donas no queden duras.

Toma una porción de masa (aproximadamente del tamaño de una bola de golf) y aplánala en tu mano. Coloca un cubo de queso en el centro y envuelve la masa alrededor, formando una bola y asegurándote de que el queso quede bien sellado en el interior.

Con tu dedo, haz un agujero en el centro de la bola para darle forma de dona. Calienta suficiente aceite en una sartén profunda o freidora a fuego medio (aproximadamente 170°C).

Fríe las donas en el aceite caliente, volteándolas ocasionalmente hasta que estén doradas y crujientes por todos lados (aproximadamente 3-5 minutos). Retira las donas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Si prefieres una textura más crujiente, puedes pasar las donas por pan rallado antes de freírlas. Sirve las donas de papa rellenas de queso calientes, para disfrutar del queso derretido en su interior. Puedes acompañarlas con una salsa de tu elección, como salsa de tomate o una salsa de crema.

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