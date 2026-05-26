El clima hoy 26 de mayo de 2026 en Venezuela según el INAMEH nos señala nubosidad en las primeras horas de la mañana. Esto en el centro del país, región llanera y andina y zona norte de la zona occidental del país.
Sobre Venezuela prevalece cielo con nubosidad parcial y fragmentada en buena parte de su extensión; sin embargo, destacan mantos nubosos asociados a lluvias o chubascos y eventual actividad eléctrica al sur de nuestra Guayana Esequiba.
Como también al oeste de Bolívar, Amazonas, los Andes y sur del Zulia; asimismo, nubosidad estratiforme con precipitaciones dispersas al norte de Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara y Falcón hoy martes.
La Onda Tropical 5 se desplaza sobre el occidente del país, la misma origina nubosidad como lluvias en algunas zonas. La misma saldrá del país dentro de algunas horas, rumbo a Colombia.
Clima hoy 26 de mayo de 2026 según el INAMEH
Se esperan altas temperaturas en el centro del país, sobre los 37 a 38 grados para hoy jueves. Esto en un horario que entre las nueve de la mañana a seis de la tarde. De igual modo en varios estados del país.
En el estado Mérida se esperan en las zonas de montaña cerca de 7 grados de temperatura en horas de la madrugada. Zonas de Caracas, como La Colonia Tovar y Cordillera de La Costa se espera clima fresco.
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