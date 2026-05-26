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Como Annerson Danilo Prado Carrillo de 18 años quedó identificado el fallecido. El motorizado perdió la vida en Yaracuy, cuando viajaba de Lara a Caracas. El accidente lo sufrió en la Troncal 11 en el municipio Bruzual, sector Las Campanas.

Prado en las curvas pronunciadas al parecer perdió el control de la motocicleta, muriendo de forma inmediata en el lugar. Las autoridades lo encontraron sin signos vitales a unos metros de la moto.

Motorizado perdió la vida en Yaracuy

Este iba manejando una moto Bera color plata, registrada con la placa AJ0479L. Al lugar llegaron funcionarios de la PNB, como de la División de Accidentes de Tránsito Terrestre del estado Yaracuy.

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