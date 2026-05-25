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Fue asesinado un joven en Caracas por la presunta desconexión de un wifi, el hecho ocurrió en el sector de Carapita la noche del viernes 22 de mayo de 2026. Jhoan Jackniel Mendoza León de 23 años recibió múltiples disparos.

Todo ocurrió cuando el joven llegó con su pareja a la vivienda donde vivía alquilado. Allí su pareja tuvo una discusión con una mujer por presuntamente desconectar el wifi. El dueño de la residencia le reclamó a León y lo amenazó.

Asesinado un joven en Caracas por presunta desconexión de un wifi

Y fue cuando la discusión llegó a mayores ya que este fue a buscar a un funcionario policial. El joven salió corriendo de la casa y recibió un disparo en la clavícula; cayendo al pavimento y luego le efectuó dos disparos más, cegándole la vida.

Al lugar llegaron las autoridades correspondientes para hacer el levantamiento del hecho. El funcionario policial se entregó a las autoridades, quedando detenido el dueño de la residencia y la otra persona que estaba en el hecho.

El cadáver del joven fue llevado a la sede de medicina forense de Bello Monte. El caso quedó en manos de las autoridades competentes. El joven era comerciante informal y dejó a dos niños en orfandad.

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