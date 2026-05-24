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Investigadores del CICPC encontraron el cadáver de una joven de 21 años en Falcón, Javielis Josefina García Sánchez estaba desaparecida. Hoy luego de intensas averiguaciones una persona sospechosa del caso dijo donde se encontraba.

La Delegación Municipal de la capital falconiana estuvieron en el sitio donde la muchacha fue abandonada. El sábado pasado salió y no regresó por lo que la familia inició una campaña en redes sociales para tratar de encontrarla.

Joven de 21 años en Falcón fue encontrada sin vida

La semana pasada la joven salió de su casa con un sujeto, Javielis vivía en el sector de Santa Rita en el municipio Miranda. Hoy el cadáver fue hallado en las cercanías del sector Limoncito. El cadáver fue llevado a una sede de medicina forense en Falcón, dejó a una niña de dos años en orfandad.

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