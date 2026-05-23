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Desde ayer viernes se oficializó mediante el Ministerio de Transporte las nuevas tarifas de peajes en mayo 2026. Las mismas ya están activas en autopistas como en vías rápidas de todo el país.

La nueva medida obedece al Plan de Mantenimiento Vial el cual viene ejecutando el Gobierno Nacional en todas las vías del país. Este ajuste indexa el valor del servicio en función del impacto de rodamiento de cada categoría automotriz y del número de ejes para las unidades de mayor tonelaje.

Tarifas de peajes en mayo 2026 en toda Venezuela

Indicó el Ministerio que rige el transporte, que dicho plan vial ejecutará lo siguiente en las vías. Rehabilitación integral de capas asfálticas y bacheo. Optimización de los sistemas de alumbrado público en ejes carreteros. Señalización horizontal y vertical para mayor seguridad.

Reforzamiento de las unidades de auxilio mecánico y grúas de plataforma, las cuales operan de manera completamente gratuita para los usuarios. Las nuevas tarifas indican que los vehículos livianos pagarán 210 bolívares por peaje.

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