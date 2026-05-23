Compartir

Los agentes de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a una mujer presuntamente implicada en un caso de extorsión bajo la modalidad de “secuestro por ficción”, informó el cuerpo de seguridad en su cuenta de Instagram. La detención se llevó a cabo en una vivienda del sector Mampote, municipio Plaza (Guarenas), estado Miranda.

El hecho se originó luego de que la víctima denunciara haber sido contactada por sujetos que solicitaron sus servicios profesionales para luego retener e incomunicar a su socio en el sector San Antonio.Los delincuentes, identificándose falsamente como miembros de un grupo irregular, exigieron cinco mil dólares a cambio de su liberación.

Ante la presión psicológica, el denunciante realizó ocho transferencias en bolívares hacia cuentas bancarias asignadas por los extorsionadores.

Tras el rastreo financiero, la comisión policial identificó a la titular de una de las cuentas receptoras del dinero y procedieron a su captura.En el procedimiento se incautaron dos teléfonos celulares como evidencia del delito, refiere la nota de la PNB. La PNB formula un llamado de alerta a toda la ciudadanía a mantener la prevención ante este tipo de ofertas engañosas que buscan amedrentar y vulnerar la paz familiar.

“Ante cualquier llamada, mensaje sospechoso o intento de extorsión, se exhorta al pueblo a no ceder a la presión psicológica, a verificar siempre la identidad de quienes los contactan y a denunciar de inmediato ante los órganos de seguridad ciudadana”, dice el exhorto policial.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas