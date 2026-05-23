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Un nuevo estudio publicado en el prestigioso Boletín del Museo Americano de Historia Natural ha presentado oficialmente al Tylosaurus rex, una nueva especie de reptil marino prehistórico que se posiciona como uno de los mosasaurios más colosales y feroces de los que se tiene registro.

Descubren un ‘T. rex’ gigantesco

La descripción de este titán de los mares se basó en restos fósiles con una antigüedad de 80 millones de años extraídos en el norte de Texas, Estados Unidos. Lo sorprendente de este caso es que no se trata de una excavación reciente. Los huesos llevaban décadas resguardados en colecciones de museos sin haber recibido el análisis taxonómico adecuado.

La reevaluación comenzó cuando la investigadora principal del proyecto, Amelia Zietlow, detectó anomalías morfológicas en un ejemplar del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York que figuraba erróneamente bajo el nombre de Tylosaurus proriger. Tras realizar minuciosas comparaciones con el holotipo original resguardado en la Universidad de Harvard (descrito hace 150 años), el equipo determinó que este espécimen, bautizado de forma abreviada como ‘T-rex’, pertenecía a una especie completamente desconocida hasta ahora.

Anatomía de un depredador formidable

El examen anatómico de este reptil y otros doce fósiles similares repartidos en varios museos reveló dimensiones escalofriantes. El Tylosaurus rex superaba con creces el tamaño de sus parientes conocidos, alcanzando longitudes que oscilaban entre los 7,6 y los 13,1 metros. Para ponerlo en perspectiva, el coautor del estudio, Ron Tykoski, señaló que este depredador duplicaba el tamaño de los tiburones blancos actuales más grandes.

Más allá de su longitud, el ‘T-rex’ marino poseía un arsenal biológico temible: dientes con bordes de sierra y una compleja estructura ósea en la mandíbula y las vértebras cervicales que optimizaban su capacidad de ataque. Las evidencias sugieren que se trataba de una criatura sumamente agresiva. De hecho, un ejemplar custodiado en el Museo Perot de Texas muestra severas fracturas en la mandíbula inferior y la pérdida del extremo del hocico, lesiones que los científicos atribuyen a brutales combates frontales contra otros miembros de su misma especie.

Modernizando la paleontología

Este descubrimiento marca un antes y un después en el estudio de la fauna del Cretácico Superior. A nivel evolutivo, los restos del Tylosaurus rex se ubican geográficamente en Texas y resultan ser unos 4 millones de años más jóvenes que los de T. proriger, habitualmente localizados en Kansas.

Dado que los análisis previos sobre los mosasaurios se apoyaban en bases de datos con casi treinta años de antigüedad, los científicos tuvieron que diseñar una matriz anatómica completamente nueva desde cero. Este caso enciende las alarmas en la comunidad académica, evidenciando que los archivos de los museos del mundo aún albergan tesoros y especies mal clasificadas que esperan herramientas modernas para contar su verdadera historia.

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