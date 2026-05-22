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Estrenan docuserie sobre la vida y carrera de James Rodríguez

By Lubin Molero
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Estrenan docuserie de James Rodríguez
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Estrenan de manera oficial la docuserie titulada ‘James’, una producción de tres episodios que repasa la trayectoria del futbolista colombiano James Rodríguez.

El proyecto audiovisual, dirigido por el cineasta Simón Brand, tardó un total de tres años en completarse para mostrar el camino del mediocampista desde sus inicios hasta la actualidad.

Estrenan docuserie de James Rodríguez

La pieza documental recopila testimonios en primera persona del actual capitán de la selección de Colombia, complementados con declaraciones de su madre y de destacadas figuras del balompié mundial.

Entre las personalidades que participan en este metraje difundido este jueves 21 de mayo figuran entrenadores como Carlo Ancelotti, José Pékerman y Néstor Lorenzo. Además de reconocidos futbolistas de élite como Sergio Ramos, Marcelo, Pepe, Radamel Falcao García y Luis Díaz.

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