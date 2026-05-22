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El piloto estadounidense Kyle Busch, dos veces campeón de la NASCAR Cup Series, falleció este jueves 21 de mayo a los 41 años de edad.

La organización automovilística confirmó el deceso del deportista mediante un comunicado oficial, luego de que fuera hospitalizado de emergencia en horas de la mañana a causa de una enfermedad grave.

Falleció campeón de Nascar Kyle Busch

Busch, nativo de Las Vegas, era considerado uno de los pilotos más exitosos en la historia de la disciplina. Registró el récord absoluto de 234 victorias en las tres series nacionales de la categoría.

El corredor conquistó sus campeonatos en las temporadas 2015 y 2019, y actualmente competía en su cuarta campaña con la escudería Richard Childress Racing. La directiva del deporte a motor y sus representantes expresaron sus condolencias a sus familiares y seguidores ante la pérdida física del futuro miembro del Salón de la Fama.

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