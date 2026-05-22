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Ha pasado poco tiempo, y ya los camioneros colocaron unas cruces en el punto de la vía a Carora donde murieron los “Gochos Verduleros”. Los conductores y ayudantes que vienen de la zona andina se detienen en el lugar.

Los andinos eran muy apreciados en Valencia, de hecho regresaban del estado Carabobo cuando chocaron contra otro camión que venía en sentido contrario cargado de carbón. En dicho accidente fallecieron ocho personas.

El conductor del camión de carbón también murió unos días después del fuerte accidente. Esa vez un camión Fotón volvía de la capital industrial de la Feria de Hortalizas en La Esmeralda. Por razones que se desconocen chocaron de frente contra el otro camión.

El homenaje a los “Gochos Verduleros”

Dicha colisión hizo que ambos camiones se incendiaran muriendo primero las siete personas. Las llamas consumieron el camión Fotón, estos eran jóvenes tachirenses, trabajadores y productores del campo.

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Seis de los siete muertos eran de La Grita, ya muchos camioneros y autobuseros les rinden homenaje sonando la corneta en el punto donde ocurrió el accidente. “Bajamos la velocidad y sonamos la corneta”, dijo Ronny Díaz, camionero de Valencia.

“En el lugar murieron Carlos Daniel Pineda Villamizar y su hermano Anderson Vidal Pineda, dueños de la feria de hortalizas; Nelson Javier Rivera Villamizar y Roger Uriel Pineda Sánchez, primos de los dueños y trabajadores de la feria; Gloria Carvajal, encargada del punto de venta y de la comida durante la feria; y Gabriel Vitto Duarte, joven ayudante”, indicó la Noticia de Barinas.

Harán una parada en el lugar

Muchos de los camioneros se ofrecieron a hacer en el lugar una pequeña capilla para rendir homenaje a las personas que fallecieron. Ya comenzaron a organizarse y hasta varios albañiles se ofrecieron para la construcción.

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