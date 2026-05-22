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El hígado encebollado es un plato muy económico y rico en nutrientes. Sus principales beneficios son su alto aporte de hierro y vitaminas (A y B12). Que combaten la anemia y la fatiga.

Sin embargo, contiene mucho colesterol y purinas, por lo que su consumo excesivo está contraindicado en personas con gota o colesterol alto. Es por ello que debes consultar siempre a tu médico de confianza.

Hígado encebollado, principales Beneficios

Combate la anemia: Es una de las mejores fuentes de hierro de fácil absorción.

Aumenta la energía: Su alta concentración de vitamina B12 previene la fatiga y mejora el sistema nervioso.

Salud visual y celular: Aporta grandes cantidades de vitamina A, clave para la vista y el sistema inmunológico.

Nutrición completa: Es bajo en calorías, pero muy rico en proteínas de alta calidad.

Contraindicaciones y Riesgos

Ácido úrico y Gota: Por su alto contenido de purinas, puede desencadenar o empeorar los ataques de gota.

Colesterol: Al ser una víscera, tiene un alto contenido de colesterol, por lo que debe comerse con moderación si padeces de hipercolesterolemia.

Embarazo: Su exceso puede causar toxicidad por vitamina A (hipervitaminosis A) y afectar al desarrollo del feto.

Exceso de nutrientes: Comerlo todos los días puede provocar una sobredosis de vitamina A, lo que a la larga daña el hígado y causa otros problemas de salud.

Nota: Se recomienda comerlo con moderación, por ejemplo, una vez cada dos o tres semanas, y prepararlo bien cocido para evitar cualquier problema bacteriano.

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