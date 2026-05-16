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Recomiendan comer ligero, algo que se beneficioso para el organismo y el cual pueda saciarnos y evitar buscar comida después. La mejor hora para cenar sería entre las seis y media de la tarde y máximo las ocho de la noche.

Eso sí, los expertos recomiendan tres horas exactas antes de acostarse. Esto para mejorar la digestión y la calidad del sueño. Cenar temprano (antes de las 20:00) ayuda a controlar la glucosa, el peso y reduce el riesgo de reflujo.

Margen de seguridad: Se recomienda esperar un mínimo de 2 horas entre la cena y la hora de dormir para evitar molestias digestivas.

¿Cuál es la mejor hora para cenar?

La mejor hora: Los expertos sugieren también, de manera ideal, cenar entre las 19:00 y las 20:00 horas.

Calidad sobre horario: Más importante que la hora exacta es la calidad de la cena; debe ser ligera y baja en carbohidratos simples.

Evitar acostarse inmediatamente: No se debe ir a la cama inmediatamente después de comer.

Si tienes un horario laboral que te obliga a cenar tarde, intenta que sea una cena muy ligera para no afectar tu descanso.

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