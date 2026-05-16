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Luis Miguel estaría ingresado de urgencia en New York: lo que se sabe

By Lubin Molero
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Luis Miguel ingresado de urgencia
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El cantante mexicano Luis Miguel habría sido ingresado de urgencia en un centro de salud de la ciudad de Nueva York. Esto debido a presuntas complicaciones cardíacas, según informes difundidos por la prensa de espectáculos.

El intérprete permanece bajo observación médica desde el pasado lunes 11 de mayo a la espera de un diagnóstico definitivo sobre su estado físico.

Luis Miguel ingresado de urgencia

De acuerdo con los reportes iniciales, el artista se encuentra estable y está acompañado en el centro médico por su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas, junto a su asistente personal.

Hasta el momento, el equipo de representación del vocalista no ha emitido ningún comunicado oficial. Manteniendo la habitual reserva que caracteriza al entorno del cantante ante temas de índole personal. Se espera que en las próximas horas se difunda un reporte médico oficial para actualizar la condición de salud del intérprete.

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