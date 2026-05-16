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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro este viernes 15 de mayo con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra.

La reunión sella una nueva etapa de acercamiento diplomático y financiero que busca coordinar estrategias orientadas a la atracción de inversiones internacionales. Así como la generación de empleo y el fortalecimiento del crecimiento económico en el territorio nacional.

Delcy Rodríguez y Banco Mundial

El encuentro entre ambas autoridades se desarrolló con el propósito de avanzar en una agenda de cooperación técnica y económica. Esto para el respaldo del desarrollo en el país a mediano plazo.

Esta sesión de trabajo coincide con las recientes proyecciones macroeconómicas y los planes de inserción de la República en los mercados globales de financiamiento.

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