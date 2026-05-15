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Una delegación oficial de Venezuela viajará a finales de mayo a Washington con el objetivo de iniciar reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la reestructuración de la deuda soberana y de Pdvsa.

El anuncio fue realizado por el presidente encargado del BCV, Luis Pérez. quien señaló que el proceso busca reintegrar al país al sistema financiero global, apoyado en licencias recientes del Departamento del Tesoro de EE. UU. que permiten la contratación de asesorías legales y financieras.

Reestructuración deuda de Venezuela ante el FMI

El plan del Gobierno nacional, contempla la renegociación de la deuda externa, la cual se encuentra en cese de pagos desde 2017. De concretarse el acercamiento, se evalúa la liberación de unos 5 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DDR) que la administración prevé destinar a la recuperación del sistema eléctrico.

En el marco de estas proyecciones, el BCV estimó para este año un crecimiento económico del 8 %. Así como una desaceleración de la inflación hacia un solo dígito.

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