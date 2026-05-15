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Una gandola perdió el control e impactó contra la isla central en el kilómetro 184 de la Troncal 01, sentido Valencia – Puerto Cabello, este viernes 15 de mayo.

Tras el fuerte impacto, el camión quedó varado obstaculizando el canal rápido de esta importante arteria vial. Hecho que movilizó comisiones de seguridad para atender la situación.

Gandola en la vía Valencia – Puerto Cabello

En el lugar del siniestro se activó un dispositivo de seguridad para orientar a los conductores y se ofreció apoyo prehospitalario preventivo.

El incidente obligó al cierre temporal de la vía mientras se ejecutaban las labores de despeje de la unidad pesada. De acuerdo con los reportes del suceso, la colisión no ocasionó daños a la infraestructura pública y, tras retirar el vehículo del pavimento, el flujo vehicular fue completamente normalizado en la zona.

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