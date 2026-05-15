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Una explosión se registró la mañana de este viernes 15 de mayo en la Planta de Compresión Lamargas, ubicada en el Bloque 5 del Lago de Maracaibo, estado Zulia.

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) informó que el incidente dejó un saldo de seis trabajadores lesionados. Estos recibieron atención médica inmediata tras activarse los protocolos de emergencia y evacuación preventiva en la instalación lacustre.

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Explosión en planta de compresión de Maracaibo

De acuerdo con el comunicado oficial, la empresa desplegó personal especializado y recursos logísticos para extinguir el fuego en el área afectada de la planta.

Así mismo, Pdvsa notificó la creación de un Comité Técnico encargado de investigar las causas que originaron el siniestro. Las autoridades aseguraron que el evento se encuentra controlado y que la situación no compromete la continuidad ni el desarrollo de las operaciones petroleras y gasíferas en la región de Occidente.

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