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Un hombre que había sido detenido por presunto hurto en Naguanagua intentó engañar a las autoridades al usurpar los datos de identidad de su hermano, para ocultar que se encontraba solicitado por la justicia.

El sujeto fue descubierto luego de que un familiar directo de los involucrados se presentara de forma voluntaria en el despacho policial para denunciar la suplantación de identidad.

Detenido por usurpación identidad en Naguanagua

Tras la alerta del familiar, los funcionarios procedieron a realizar la verificación técnica de los datos del detenido a través de Siipol. El análisis confirmó la verdadera identidad del sujeto.

Revelando presentaba una solicitud activa por el delito de drogas, motivo por el cual utilizaba la documentación de su hermano para evadir los tribunales. El caso fue remitido al Ministerio Público para sumar los cargos correspondientes por usurpación.

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Exhortación de las autoridades

Ante este suceso, el cuerpo policial de Naguanagua instó a la ciudadanía a resguardar con celo sus datos y documentos personales.

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