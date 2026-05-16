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Anuncian el lanzamiento de nueva bicicleta eléctrica con batería semisólida capaz de tener una vida útil de hasta 10 años. Esta innovación, integrada en el reciente modelo Revv1 EVO del fabricante Ride1Up, representa un cambio en el desarrollo de la micromovilidad al introducir componentes de mayor densidad energética en el mercado comercial.

Bicicleta eléctrica de 10 años

A diferencia de las baterías convencionales de iones de litio, la tecnología de estado semisólido ofrece mayor estabilidad. Así como rendimiento térmico y una vida útil prolongada, características que buscan optimizar la autonomía en entornos urbanos.

El vehículo, diseñado con una estructura similar a la de un ciclomotor, sale al mercado con un precio base de 2.395 dólares, marcando el inicio de la accesibilidad comercial para este tipo de almacenamiento de energía limpia.

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