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Estrenará en exclusiva para Hispanoamérica este domingo 17 de mayo la serie «El Jardín del Edén de Pamela Anderson».

El lanzamiento de esta producción coincide con el notable renacimiento profesional y de imagen de la actriz canadiense, recordada por su papel en Baywatch: Guardianes de la Bahía y recientemente aclamada por su trabajo en The Last Showgirl, el cual le valió una nominación a los Globos de Oro.

Pamela Anderson El Jardín del Edén

A lo largo de ocho episodios, el docureality se adentra en la propiedad de 600 metros cuadrados que la modelo adquirió de su abuela en Ladysmith. Tras tres años de profundas reformas, el espacio muestra una faceta inédita de Anderson.

Combinando el lujo rústico con la vida sostenible y su pasión por la jardinería. La producción busca revelar el proceso de transformación de esta residencia en un refugio ecológico y su estrecha conexión con el entorno natural. Quedando disponible en las pantallas de la región a el domingo 17 de mayo por la señal de HolaTv.

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