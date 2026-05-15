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El actor Dylan Sprouse y la supermodelo Barbara Palvin confirmaron este jueves 14 de mayo que se convertirán en padres por primera vez.

La pareja, que ha mantenido una de las relaciones más mediáticas y queridas del espectáculo, hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales. Instantes antes de su aparición en la alfombra roja del Festival de Cannes. Generando una ola de reacciones positivas entre sus seguidores.

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Dylan Sprouse y Barbara Palvin

De acuerdo con reportes difundidos por el portal TMZ, el nacimiento del primer integrante de la familia Sprouse-Palvin está previsto para el tercer trimestre de este año. Específicamente entre los meses de agosto y septiembre.

Dylan, quien saltó a la fama mundial junto a su hermano gemelo Cole en la exitosa serie de Disney Zack y Cody: Gemelos en Acción y en películas como Un papá genial, inicia ahora una nueva faceta personal que ha acaparado los titulares de la prensa rosa internacional.

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