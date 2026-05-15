EntretenimientoPortada

Dylan Sprouse y Barbara Palvin anuncian que esperan su primer hijo

By Lubin Molero
0
31
Dylan Sprouse y Barbara Palvin
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

El actor Dylan Sprouse y la supermodelo Barbara Palvin confirmaron este jueves 14 de mayo que se convertirán en padres por primera vez.

La pareja, que ha mantenido una de las relaciones más mediáticas y queridas del espectáculo, hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales. Instantes antes de su aparición en la alfombra roja del Festival de Cannes.  Generando una ola de reacciones positivas entre sus seguidores.

Dylan Sprouse y Barbara Palvin

De acuerdo con reportes difundidos por el portal TMZ, el nacimiento del primer integrante de la familia Sprouse-Palvin está previsto para el tercer trimestre de este año. Específicamente entre los meses de agosto y septiembre.

Dylan, quien saltó a la fama mundial junto a su hermano gemelo Cole en la exitosa serie de Disney Zack y Cody: Gemelos en Acción y en películas como Un papá genial, inicia ahora una nueva faceta personal que ha acaparado los titulares de la prensa rosa internacional.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Capturan a cinco hombres solicitados durante operativos en Valencia

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaNoticiero Venevisión
Artículo anterior
Detenido por presuntamente agredir a una mujer tras ser rechazado en Naguanagua
Artículo siguiente
Estos son los diez virus más peligrosos que hay en el mundo
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes