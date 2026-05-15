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Estos son los diez virus más peligrosos que hay en el mundo

By Danny Valdiviezo
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virus más peligrosos que hay en el mundo

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Danny Valdiviezo
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Los virus más peligrosos del mundo se caracterizan por sus altísimas tasas de letalidad, a menudo provocando fiebres hemorrágicas y fallos orgánicos. Además de una rápida progresión hacia la muerte sin un tratamiento efectivo. Muchos de ellos son zoonóticos (transmitidos de animales a humanos).

  1. Virus de Marburgo, Identificado por primera vez en 1967, es uno de los más mortíferos, con una tasa de mortalidad de hasta el 90%. Provoca fiebres hemorrágicas intensas, convulsiones y hemorragias graves en órganos y mucosas.
  2. Virus del Ébola Conocido por brotes intensos en África, el Ébola-Zaire es la cepa más letal, alcanzando también hasta un 90% de mortalidad. Se transmite por contacto con fluidos corporales de personas o animales infectados, provocando una fiebre hemorrágica aguda.
  3. Virus Nipah, Este patógeno es de gran preocupación para la comunidad médica debido a su alta letalidad, que oscila entre el 40 y el 75%. Afecta tanto al sistema vascular como al neuronal, provocando encefalitis severa y coma en poco tiempo.
  4. Hantavirus, Este grupo de virus, transmitido por roedores, causa el síndrome pulmonar por hantavirus (SPHV) y fiebre hemorrágica con síndrome renal. En América, la cepa Andes ha demostrado capacidad de transmisión entre humanos, provocando una alta mortalidad.
  5. Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, Transmitida principalmente por la picadura de garrapatas, presenta una tasa de mortalidad de entre el 10% y el 40%. Es endémica en zonas de África, los Balcanes, Oriente Medio y Asia.

Virus más peligrosos que hay en el mundo

  1. Virus de Lassa, Endémico en África occidental, este virus se transmite por roedores. Aunque muchos casos son leves, puede ser fatal y se estima que un gran porcentaje de roedores en la zona son portadores.
  2. Virus Junín e Machupo, Asociados a fiebres hemorrágicas en Argentina y Bolivia respectivamente, causan fiebres altas y hemorragias intensas.
  3. Rabia, Aunque existe vacuna, una vez que los síntomas de encefalitis aparecen, la rabia es prácticamente 100% letal, siendo uno de los virus más mortales en la historia.
  4. Virus de la Gripe Aviar (H5N1) Aunque su contagio directo a humanos es bajo, las cepas como la H5N1 presentan una tasa de letalidad muy alta, cercana al 70%.
  5. Virus del Dengue, A diferencia de los anteriores, el dengue tiene una tasa de mortalidad menor, pero es extremadamente peligroso por su alta tasa de contagio (50-100 millones al año). En casos graves (dengue hemorrágico) puede ser fatal si no se trata a tiempo.

Nota: Aunque el SARS-CoV-2 (COVID-19) causó una pandemia mundial, su tasa de mortalidad es significativamente menor en comparación con los virus de esta lista.

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