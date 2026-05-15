Compartir

Los dirigidos por Clemente Álvarez cayeron por segunda vez en la semana. Marineros perdió ante Caciques de Distrito 7×6 en el estadio José Bernardo Pérez. La novena valenciana no pudo mantener la ventaja y cedieron en el primer juego de dos ante los capitalinos.

La ofensiva visitante se fue adelante en el score en el mismísimo primer capítulo con dos carreras remolcadas por un sencillo de Gersel Pitre y un elevado de sacrificio de Livan Soto, Geisel Cepeda y Diego Infante anotaron respectivamente.

Giovanny Rivero se encargó de darle vuelta al choque en el segundo tramo luego de conectar jonrón al jardinero derecho con Deivi Muñoz y Carlos Santiago a bordo. En el tercer acto, Muñoz dio doblete al right field para traer a Edgardo Fermín hasta la goma; posteriormente, Alexfri Planez se embasó por infield hit con rodado al campocorto y el dominicano Deivi Muñoz volvió a pisar la registradora.

Marineros perdió ante Caciques en el primero de la serie

Los distritales se acercaron en el cuarto episodio con jonrón solitario de Renato Núñez al centro del campo. Con lanzamiento desviado del receptor Rivero cuando intentó sacar de out a Miguel Hernández, hizo que el propio Hernández colocara la cuarta rayita en el electrónico y colocarse a una carrera de la novena local.

En el séptimo, Caciques anotó dos para irse arriba. Gersel Pitre anotó por sencillo de Hernández y César Idrogo llevó a Núñez hasta la goma con sencillo. Edgardo Fermín igualó las cosas al instante en la baja de ese mismo capítulo con inatrapable al left field, Johan López anotó desde tercera. En el octavo Infante se sacrificó con elevado al centro del campo para que Kevin Vicuña rompiera el empate una vez más y sellar el triunfo.

Luis Rico (2-0), Luis Rijo (0-1) perdió y Robinson Hernández (5) salvó. La serie entre caraqueños y carabobeños continuará este viernes 15 de mayo a las 5:00 de la tarde en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas