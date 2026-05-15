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La esclerosis múltiple (EM) presenta síntomas muy variables según el área del sistema nervioso central afectada, a menudo provocando fatiga intensa. Además de alteraciones visuales (visión borrosa o doble), entumecimiento, debilidad muscular y problemas de equilibrio.

Se conoce como «la enfermedad de las mil caras» porque los síntomas difieren entre personas, pudiendo aparecer y desaparecer, o empeorar con el tiempo.

Síntomas Comunes de la Esclerosis Múltiple, alteraciones visuales: a menudo es uno de los primeros signos, incluyendo neuritis óptica (dolor al mover el ojo y visión borrosa/grisácea), visión doble o pérdida de visión.

Fatiga y Debilidad: Fatiga extrema y persistente que no mejora con el descanso, frecuentemente acompañada de debilidad muscular en extremidades.

Problemas Sensoriales: Entumecimiento, hormigueo (parestesias) o sensaciones anormales en la cara, cuerpo o extremidades.

Problemas Motores y de Equilibrio: Dificultad para caminar, falta de coordinación (ataxia), inestabilidad, mareos o vértigo.

Esclerosis múltiple

Espasticidad y Dolor: Rigidez muscular, espasmos involuntarios y dolor crónico, a menudo descrito como constante o ardiente.

Disfunción de Vejiga e Intestino: Necesidad urgente de orinar, incontinencia o retención urinaria.

Problemas Cognitivos: Dificultades para concentrarse, pérdida de memoria, problemas de atención o «mente nublada».

Problemas Sexuales: Disfunción sexual derivada de la afectación de los cordones espinales.

Los síntomas de la EM suelen durar al menos 24 a 48 horas y pueden ser intermitentes al principio. La inestabilidad, los mareos y la dificultad para hablar o tragar también pueden presentarse.

Nota: Ante la presencia de estos síntomas, es crucial buscar evaluación neurológica, ya que no son exclusivos de la EM.

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