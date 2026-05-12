La anoniquia es una condición médica rara caracterizada por la ausencia total o parcial de las uñas en los dedos de las manos o de los pies. Puede ser congénita (presente al nacer, a menudo hereditaria o por mutaciones genéticas).
O adquirida (causada por traumatismos severos, infecciones graves o enfermedades cutáneas como la psoriasis).
Congénita: Se nace sin la uña, a veces por mutaciones en el gen RSPO4.
Adquirida: La uña se pierde o deja de crecer por daños en la matriz ungueal.
Conoce qué es la anoniquia
Parcial (Microniquia): Falta solo una parte de la uña.Causas: Factores hereditarios, trastornos congénitos, o traumatismos/infecciones que dañan el lecho ungueal.
Diagnóstico y Tratamiento: Generalmente diagnosticada por dermatólogos. La forma congénita suele no tener tratamiento, enfocándose el cuidado en la protección de la zona.
Melanoniquia Diferencia: A diferencia de la anoniquia (falta de uña), la melanoniquia es una banda marrón o negra en la uña que requiere revisión por dermatoscopia.
Esta puede presentarse de forma aislada o asociada a otros síndromes congénitos que afectan la piel y el pelo
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