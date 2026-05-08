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Los síntomas de un Accidente Cerebrovascular (ACV) ocurren de manera repentina e incluyen debilidad/entumecimiento facial o de extremidades (generalmente en un solo lado). Dificultad para hablar o entender, visión borrosa, pérdida de equilibrio y dolor de cabeza intenso.

¡Llame a emergencias inmediatamente (911) si sospecha un ACV! Cada minuto cuenta. No debes dejar pasar mucho tiempo y se debe actuar de inmediato en ese momento. Empezando por acudir a un centro de salud.

Síntomas de un ACV

Pérdida repentina del equilibrio o mareos.

Problemas de visión en uno o ambos ojos.

Rostro caído, torcido o entumecido, especialmente al sonreír.

Debilidad o adormecimiento en un brazo o pierna.Speech

Dificultad para hablar, arrastrar palabras o confusión.

Tiempo de llamar a emergencias (911) inmediatamente.

Dolor de cabeza muy intenso y repentino sin causa conocida.

Confusión o cambios en el estado mental, síntomas de un ACV

No espere a que los síntomas desaparezcan. Llame al 911 o al servicio de emergencias local de inmediato. Anote la hora en que comenzaron los síntomas. No conduzca al hospital; espere la ambulancia.

Nota: Los síntomas pueden variar en intensidad y, en el caso de las mujeres, pueden presentarse síntomas no tradicionales como cambios en el estado mental.

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