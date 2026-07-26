DeportesPortada

Venezuela arranca con 5 medallas en Santo Domingo 2026

By Lubin Molero
0
10
Venezuela gana medallas en los Centroamericanos
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

La delegación de Venezuela protagonizó una jornada histórica al ganar múltiples medallas durante el inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La delegación criolla sumó preseas doradas en remo y aguas abiertas junto a tres podios de bronce conquistados en judo.

Venezuela gana medallas en los Centroamericanos

Los remeros César Amaris y José Guipe obtuvieron el primer oro nacional tras dominar la final masculina en par de remo corto.

La nadadora tachirense Paola Pérez amplió su reinado continental tras adjudicarse la medalla dorada en la exigente prueba de diez kilómetros.

Así mismo el equipo de judo sumó tres metales broncíneos gracias a las destacadas actuaciones de Gabriela Miranda, Audreys Pacheco y Willis García.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Leones sacuden la LVBP con traspaso grandeliga

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaMinisterio Popular para el Deporte
Artículo anterior
Rayo impacta aeronave en aeropuerto de Valencia
Artículo siguiente
Septuagenaria falleció tras disparo accidental de su propia hija
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes