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Los Leones del Caracas concretaron la llegada del patrullero grandeliga Kenedy Corona mediante un importante traspaso con Águilas del Zulia.

La directiva melenuda adquirió al patrullero Corona con los rapaces en un canje que involucró a dos prospectos.

Traspaso entre Leones y Águilas

El movimiento requirió enviar al cuadro rapaz al prospecto del cuadro interior Keiner Delgado junto al lanzador zurdo promisor Juan Rojas.

La directiva melenuda busca reforzar urgentemente su plantilla de cara a la próxima temporada invernal tras sufrir dos eliminaciones consecutivas recientes.

Corona aportará solvencia defensiva en las praderas y velocidad en las almohadillas tras hacer su debut en Grandes Ligas con Houston.

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