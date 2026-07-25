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Este futbolista del da positivo por drogas en su país

By Lubin Molero
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futbolista Australia positivo cocaína
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
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El joven futbolista de Australia Cristian Volpato dio positivo en un examen antidrogas a cocaína, tras ser detenido conduciendo a exceso de velocidad en Sídney.

Futbolista Australia positivo cocaína

Las autoridades policiales interceptaron al mediocampista de 22 años en dos oportunidades consecutivas durante una misma noche por cometer infracciones de tránsito.

El jugador que milita en la Serie A italiana recibió una suspensión inmediata de su licencia de conducir por un período de seis meses.

El volante defensivo disputó tres compromisos oficiales con la selección de Australia durante la reciente edición de la Copa Mundial de Fútbol.

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ViaMeridiano
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