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Un agricultor de cincuenta y seis años muere en el estado Yaracuy, herido por su nieto y una desmalezadora que le causó hemorragia.

Muere agricultor herido en Yaracuy

El hecho ocurrió en el municipio Manuel Monge mientras el hombre realizaba labores de limpieza en el terreno junto a su nieto.

Familiares trasladaron de emergencia al trabajador hacia el centro asistencial más cercano, donde el personal médico confirmó su ingreso sin signos vitales.

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas iniciaron las pesquisas correspondientes para esclarecer los detalles sobre el trágico accidente.

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