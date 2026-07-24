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El lanzador venezolano Bradgley Rodríguez no pudo evitar la derrota de los Padres de San Diego 6×5. El criollo mostró nuevamente control, velocidad y buenos lanzamientos ante Bravos de Atlanta.

El “Mini Kid” Rodríguez ha estado a la altura y busca colarse como uno de los serpentineros que el equipo pueda utilizar en los últimos capítulos. De esa manera lograr ser en el fututo el cerrador de San Diego.

Bradgley Rodríguez no pudo evitar la derrota de los Padres

Ayer salió en el octavo inning para preservar la desventaja de una carrera y así darle la oportunidad a los Padres para poder derrotar a Bravos. Cosa que no pudieron, ya que ganó Atlanta.

El venezolano tuvo una destacada actuación anoche al trabajar durante una entrada completa. Además de lograr dos ponches y no permitir carreras ante los Bravos. Rodríguez sigue trabajando para quedar con buenos números en esta campaña.

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