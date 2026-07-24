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La Misión Nevado Carabobo atenderá hoy la zona del municipio Los Guayos desde las diez de la mañana. La misión de las mascotas estará desplegada en horas de la mañana en la urbanización popular Las Agüitas.

Hoy 24 de julio estarán en el Instituto Educación Especial Las Agüitas, Sector 2, Vereda 31 (Punto de referencia: Frente a la ferretería Trotamundos), Dijo la misión en su cuenta en la red social Instagram.

Recuerda que tener una mascota es una entera responsabilidad, forma parte de tu núcleo familiar. Debes velar por su cuido, alimentación, recreación, como desarrollo y salud. Un perro o un gato siempre te darán también su cariño.

Misión Nevado Carabobo atenderá hoy esta zona

Habrá Jornada de Atención Veterinaria Integral la cual incluye, consulta, desparasitación, vacunación antirrábica, como también corte de uñas. Limpieza de oídos, entrega de vitaminas, entre otros.

Toda lo que quieras preguntar acerca de tu mascota puedes hacerlo a los profesionales de la misión Nevado Carabobo. La cual se ha desplegado en toda la entidad esta semana en varios municipios.

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