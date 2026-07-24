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Reportaron colisión de un vehículo con un objeto fijo en la avenida San José de Tarbes

By Redacción Noticias24Carabobo
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Colisión de un vehículo con un objeto fijo

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Redacción Noticias24Carabobo
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La noche del jueves 23 de julio de 2026 reportaron una colisión de un vehículo con un objeto fijo en la avenida San José de Tarbes en la zona de El Viñedo. Una dama perdió el control del automóvil chocando contra un árbol, ubicado en la isla de la avenida.

Al lugar llegaron autoridades viales a atender la situación presentada en la avenida ubicada al norte de Valencia. La dama conducía un vehículo color gris, el cual sufrió daños en su parte delantera.

Colisión de un vehículo con un objeto fijo en la avenida San José de Tarbes

Al sitio llegaron funcionarios de tránsito terrestre, como policía estadal, Policía Nacional Bolivariana y municipal para prestar apoyo. Además de habitantes de la zona que estuvieron en el lugar del hecho.

Las autoridades se encargaran de investigar las causas del accidente. Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con prudencia en las avenidas y vías expresas del estado Carabobo. Cumpliendo con las normas del INTT.

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SourceDany Cosmo
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